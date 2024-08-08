Организатора подрыва машины экс-офицера СБУ оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты Владимира Головченко, обвиняемого в организации подрыва машины бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве, он останется в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

Таким образом, постановление Замоскворецкого суда Москвы остается без изменения.

Автомобиль Прозорова подорвали 12 апреля, бывшего сотрудника СБУ доставили в больницу. 16 апреля ФСБ задержала россиянина, который подозревается в подрыве автомобиля, — им оказался мужчина, завербованный Службой безопасности Украины.

В ФСБ установили, что после начала специальной военной операции задержанный выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. В марте 2024 года он прибыл в Россию, где нелегально получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвел его сборку и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ Прозорова заминировал его автомобиль.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Луганске задержали третьего подозреваемого в деле о подрыве машины экс-сотрудника СБУ.