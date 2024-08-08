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Врач предупредил о болезнях, которые грозят детям из-за курения родителей

Врач Танин: у детей курящих родителей может возникнуть астма

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Shutterstock

У детей, которые растут в семьях с курящими родителями, могут возникнуть нарушения развития функции легких, центра регуляции сна и бодрствования, а также двигательного и психического развития, когнитивных функций и концентрации внимания. Об этом Сиб.фм рассказал врач-нарколог Александр Танин.

По его словам, часто у таких детей увеличивается риск развития повышенной реактивности бронхов, астмы, хронической бронхообструкции, снижается сопротивляемость инфекциям и происходят заболевания ЛОР-органов. Врач напомнил, что токсичный эффект пассивного курения обусловлен вдыханием вторичного дыма, а также третичных продуктов горения – бумаги, составных компонентов табачной смеси внутри сигареты.

«Эти продукты остаются в виде взвеси в воздухе и в пыли и сохраняются от нескольких часов до нескольких дней», — отметил Танин.

Европейское общество кардиологов (ESC) до этого сообщало, что даже редкое пассивное курение связано с повышенным риском опасного нарушения сердечного ритма. Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) — наиболее распространенное нарушение сердечного ритма во всем мире. Симптомы включают учащенное сердцебиение, одышку, утомляемость и проблемы со сном. Люди с фибрилляцией предсердий в пять раз чаще страдают от инсульта, чем их здоровые сверстники.

Ранее врач рассказал, отказ от каких привычек защитит от рака.

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