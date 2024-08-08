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Истязавшему и державшему на цепи приемного ребенка россиянину вынесли приговор

В Усть-Лабинске осудили мужчину, сажавшего приемного сына на цепь

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Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В Усть-Лабинске районный суд признал местного жителя виновным по двум уголовным статьям — «Истязание» и «Незаконное лишение свободы». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, с 2017 года в семье подсудимого жил мальчик с ментальными особенностями. Мужчина, испытывая раздражение на поведение приемного сына, регулярно издевался над ним физически и морально. Так, подсудимый надевал ему на ногу цепь и приковывал к батарее.

В ходе судебного заседания мужчина вину не признал. Его приговорили к лишению свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

До этого в Санкт-Петербурге суд на два месяца арестовал отца, который держал на цепи 12-летнюю дочь. По версии правоохранителей, мужчина систематически избивал девочку, не давал ей есть, а также лишал свободы в коммунальной квартире, где они проживали.

Ранее в Волжском специалисты службы опеки изъяли из семьи восьмилетнего мальчика, который ни разу не ходил в школу и никогда не посещал детскую поликлинику.

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