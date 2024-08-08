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Россиянам в День кошек рассказали об их удивительных способностях

Зоозащитница Рубцова: кошки могут лечить людей

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Shutterstock/Nailia Schwarz

Кошки обладают удивительными способностями и могут «лечить» людей. Об этом в День кошек «Радио 1» рассказала директор Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова.

«Люди это замечают и не раз, и не два, это уже давно известно. Частенько можно услышать, что болезни уходят к кошкам. Например, у вас была какая-то шишка, а кошечка на ней полежала, лапками помяла это место, и потом шишка пропадает, а кошка два-три дня лежит, мучается, болеет», — сказала эксперт.

Помимо этого, по ее словам, мурчание этих животных оказывает положительное воздействие на нервную систему человека. Они также помогают хозяевам развить в себе чувство ответственности и восстановить режим. Так, например, ее нужно кормить в определенное время, уточнила Рубцова.

Американские ученые из Оклендского университета до этого выяснили, что домашние кошки могут испытывать скорбь при утрате других питомцев, которые жили с ними под одной крышей. Это распространяется как на кошачьих сородичей, так и на собак, уточнили они.

Ранее сообщалось, что кошка помешала приземлению самолета в Калининграде.

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