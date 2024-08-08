Международная федерация журналистов отреагировала на атаку на Поддубного

Международная федерация журналистов (МФЖ) обеспокоилась ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

В МФЖ призвали обезопасить журналистов.

«Все стороны должны прилагать усилия для обеспечения безопасности журналистов», – отметили в федерации журналистов.

Ранее в сети появился кадр, который, предположительно, был сделан с дрона-камикадзе, атаковавшего машину военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Поддубный выпал из салона авто, когда машина перевернулась после взрыва. Позднее журналиста нашли.

Атака на журналиста произошла 7 августа, когда он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в Суджанском районе региона, а также его окрестностях.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что после атаки журналиста доставили в больницу в административном центре региона. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что военного корреспондента Поддубного эвакуируют на лечение в Москву.