В Якутии вертолет завалился на бок при посадке

При посадке в Якутии вертолет Ми-8 завалился на бок при посадке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Отмечается, что на борту находились три члена экипажа и восемь пассажиров. Вертолет выполнял пожарное патрулирование.

«При посадке завалился на бок вертолет Ми-8. На борту находилось трое членов экипажа и восемь пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет», — поделился собеседник агентства.

До этого CBS News сообщал, что в американском городе Сакраменто в штате Калифорния потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA28.

Самолет приземлился на поле для гольфа Haggin Oaks. Воздушное судно парило на высоте около 120 метров, в какой-то момент у него отказал двигатель, тогда пилот принял решение об экстренном приземлении. При посадке самолет пронесся по траве около 60 метров и врезался в магазин. Возгорания после крушения не последовало.

Ранее пилот упавшего на Камчатке вертолета Robinson найден целым и невредимым.