Власти Курской области назвали число погибших при атаках ВСУ

Четыре человека погибли в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.

Чиновник заверил, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь в полном объеме, ни один раненый в стационарах региона не погиб.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее бригады скорой помощи и врачи из Подмосковья прибыли в Курскую область.