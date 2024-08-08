В Москве школьница госпитализирована с ожогами после лазерной эпиляции

Московская школьница попала в больницу после сеанса лазерной эпиляции в салоне. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в салоне красоты «Вектор» в Москве, школьница записалась на процедуру лазерной эпиляции, но вместо удаления нежелательных волос получила ожоги ног.

Девочку госпитализировали с ожогами первой и второй степени, несколько дней пострадавшая провела в хирургическом отделении больницы Сперанского. Сейчас состояние школьницы не вызывает у врачей опасений, она проходит амбулаторное лечение, родители девочки намерены добиваться компенсации.

По данным Telegram-канала, в салоне действовала акция на александритовый лазер, администрация отказалась возвращать семье школьницы деньги за услугу. Администраторы клиники заявили, что небольшой ожог — нормальное явление после процедуры и проходит в течение пяти-семи дней. Семья намерена добиваться компенсации.

До этого сообщалось, что в Москве женщина отсудила 80 тысяч рублей у косметолога, который чуть не сжег ей лицо. Женщина записалась в салон красоты на молочный пилинг и пришла к косметологу в назначенный день. По ее словам, неприятные ощущения начались уже в процессе работы — она ощутила жжение. Дома болезненные ощущения усилились, у женщины появился отек. Она обратилась к врачу и тот подтвердил, что у пациентки аллергическая реакция на препарат.

Ранее жительницу Башкортостана изуродовали на популярной процедуре в салоне красоты.