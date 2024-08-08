Гособвинение попросило 15 лет колонии для гражданки США по делу о госизмене

Адвокат Михаил Мушаилов рассказал, что гособвинение запросило для гражданки США и РФ Ксении Карелиной 15 лет исправительной колонии общего режима по обвинению в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обвинение запросило для подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет исправительной колонии общего режима», — поделился адвокат.

Ранее суд в Екатеринбурге оставил под стражей выпускницу УрФУ с двойным гражданством Ксению Карелину, обвиняемую в госизмене из-за помощи ВСУ.

Обвиняемая признала свою вину в инкриминируемых ей деяниях.

20 февраля ФСБ опубликовала с арестованной в Екатеринбурге гражданкой России и США. По данным ведомства, 33-летняя гражданка США и Российской Федерации с февраля 2022 года по собственному желанию осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которая в дальнейшем на эти средства покупала предметы тактической медицины, экипировку, средства поражения и боеприпасы для Вооруженных сил Украины.

Ранее в Эстонии журналистку обвинили в госизмене за работу с медиагруппой РФ.