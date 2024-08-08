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В Надыме ребенок упал с турника в детсаду и лишился части почки

В ЯНАО ребенок лишился части почки, неудачно упав с турника в детском саду

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Depositphotos

В Надыме ребенок играл на площадке в детском саду, упал с турника и получил тяжелую травму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, воспитанница детского сада забралась на турник во время прогулки группы. Девочка упала и сильно ударилась. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, хирургам пришлось удалить ребенку часть почки.

Как было установлено в ходе расследования, воспитатель отвлеклась и не заметила падения ребенка. В защиту прав несовершеннолетней в суд направлено исковое заявление о компенсации причиненного морального вреда, которое удовлетворено судом. С детского сада взыскана компенсация в размере 400 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Башкирии руководство детского сада выплатит компенсацию семье двухлетнего воспитанника, который получил травмы во время прогулки. Мальчик забрался на стенку для лазания, предназначенную для более старших детей. Ребенок упал с высоты и получил перелом бедра. По решению суда детский сад обязан выплатить 500 тыс. рублей семье пострадавшего воспитанника.

Ранее в Петербурге ребенок неудачно упал с качели и сломал позвоночник в нескольких местах.

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