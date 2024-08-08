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На пляже в Южной Америке нашли «предвещающего бедствия» сельдевого короля

На пляж Эквадора вынесло предвещающего природные бедствия сельдевого короля

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EmergenciasEc/X (ранее Twitter)

В Эквадоре отдыхающие на пляже города Салинас нашли выброшенного на берег глубоководного сельдяного короля (рыба-весло). Об этом сообщает Jam Press.

Тушу огромной рыбы через некоторое время забрали власти, но местные жители успели с ней сфотографироваться. Рыбы-весла считаются одними из самых длинных рыб, обитающих в океанах. Они живут на большой глубине и увидеть их можно крайне редко. Иногда их выбрасывает на берег после шторма или когда они сильно травмированы.

Сельдяной король привлек эквадорцев не только своим размером, но и связанным с ним поверьями, о которых стали вспоминать чаще с момента крупного землетрясения и цунами в Тохоку (Япония) в 2011 году — животных считают предвестниками природных катастроф. Как вспомнили жители, незадолго до стихийного бедствия на берег выбросило дюжину редко встречающихся рыб.

Как отмечает издание, в 2022 году Эквадорский геофизический институт заявил, что это поверье не подтверждается ни одним научным исследованием.

Ранее в Шотландии огромная стая китообразных выбросилась на берег по неизвестной причине.

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