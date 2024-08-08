Стало известно о судьбе жителей Суджи, прятавшихся от обстрелов в церкви

Во время атак украинских военных на Курскую область жители города Суджи прятались от обстрелов в Свято-Троицком храме. Сейчас их всех удалось эвакуировать, рассказал протоиерей Евгений Шестопалов.

В храме укрывалось большое количество жителей города, в том числе дети, отметил священнослужитель. По его словам, обстрелы города велись без остановки в течение более чем 14 часов.

«Всех вывезли, Слава Богу! Завтра попробуем вернуться в Суджу», — рассказал он.

Напомним, из-за сложной обстановки в Курской области на фоне нападения украинских диверсантов ввели режим ЧС. По словам жителей Суджи, атака на город началась с ночного обстрела кассетными снарядами из минометов и РСЗО «Град». Сегодня стало известно, что подразделения ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область для противодействия ВСУ.

Украинский политик ранее раскрыл планы Киева обменять Курск на освобожденные территории.