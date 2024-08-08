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Врач рассказала о первой помощи при укусе осы или пчелы

Врач Котова: при укусе осы пострадавшему нужно дать антигистаминное средство

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Wikimedia Commons

При укусе осы или пчелы в руку или ногу важно перетянуть жгутом пораженную конечность выше места поражения. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Котова.

При этом, если укус произошел в голову, на шею жгут накладывать не надо, предостерегла врач. После этого она советует приложить к пострадавшему месту лед, попытаться извлечь жало и дать таблетку антигистаминного средства. Место укуса стоит обколоть адреналином, добавила эксперт.

«Если у человека были раньше патологически сильные реакции, то у него должен быть с собой адреналин <...>, и вызвать скорую помощь. Но это в том случае, если диагностирована аллергия на ужаление перепончатокрылых. А если она не диагностирована, то вряд ли кто-то будет готов оказать такую помощь», — признала Котова.

Врач-терапевт Филипп Кузьменко до этого говорил, что появившиеся в столичном регионе осы-пелопеи и гиганты, как и обычные осы, не являются разносчиками инфекций. Однако на них у некоторых людей развивается аллергическая реакция, предупредил он.

Ранее молдавского депутата не стало после укусов ос.

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