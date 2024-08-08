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Подозреваемые в коррупции экс-сотрудники МВД оставили семьи с арестованными счетами

РИА Новости: экс-сотрудники МВД сбежали из РФ от семей с арестованными счетами

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Depositphotos

Подозреваемые в коррупции бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов сбежали за границу, оставив в России семьи с арестованными счетами. Об этом сообщает РИА Новости.

Сатюкову вменяют получение взятки в особо крупном размере (около 5 млрд рублей), а Соколову — посредничество в их получении. При этом Сатюков был заочно арестован Басманным судом Москвы.

Оба подозреваемых находятся в международном розыске. У одного из них суд арестовал одно жилое и два нежилых помещения, а также 13 банковских счетов жены. У другого арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата.

До этого стало известно, что бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова обвиняют в получении рекордной взятки в 5 млрд рублей.

По информации «Ъ», сообщники навязали «крышу» администратору криптобиржи WES (бывшей BTC) Алексею Иванову. За общее покровительство они получили криптовалюты на сумму почти в 5 млрд руб. Это самая крупная в истории МВД России взятка.

Отмечается, что у Сатюкова и его родственников нашлось несколько крупных объектов недвижимости. По предварительным данным, речь идет в том числе об апартаментах в самом высоком здании Дубая — башне «Бурдж-Халифа».

Ранее СК предъявил обвинение троим офицерам ФСБ по делу о взятках на 5 млрд рублей.

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