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Арестованный генерал-майор Кузнецов стал сотрудничать со следствием

ТАСС: бывший главный кадровик МО РФ Кузнецов начал сотрудничать со следствием

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший начальник Главного управления кадров министерства обороны РФ, генерал-майор Юрий Кузнецов сотрудничает со следствием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В материале отмечается, что экс-сотрудника военного ведомства допрашивали уже два раза. Сначала он беседовал со следователями в качестве подозреваемого, а затем — в качестве обвиняемого.

«Кузнецов не отказывался от дачи показаний <...>. Он сотрудничает с органами следствия, которые занимаются расследованием его дела», — уточнил источник агентства.

При этом в распоряжении журналистов появились материалы уголовного дела. Из них следует, что бывший главный кадровик Минобороны РФ дал показания на второго обвиняемого в лице индивидуального предпринимателя Левы Мартиросяна.

9 июля суд продлил арест Кузнецову до 12 октября 2024 года. Экс-сотрудника военного ведомства обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По информации следствия, в период с 2021 по 2023 годы он брал взятки от представителей коммерческих организаций за определенные действия в их пользу. В те годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Одним из предпринимателей, которые вступили с ним в сговор, был Мартиросян. Его поместили в СИЗО, а 10 июля суд увеличил срок ареста бизнесмена до 12 октября 2024 года.

Ранее Кузнецова поместили в камеру площадью до 12 квадратных метров.

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