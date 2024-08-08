Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Увидел кровь на одежде»: в мужчину выстрелили у ночного клуба в Калининграде

В Калининграде мужчину ранил из травматического пистолета гость ночного клуба

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Калининграде мужчину ранили из травматического пистолета возле ночного клуба. Об этом сообщает «Клопс».

Пострадавший рассказал, что 4 августа отдыхал вместе с друзьями в заведении на улице Дзержинского, но затем у него завязался конфликт с незнакомцем. После словесной перепалки мужчины вышли на улицу, где и раздались выстрелы. Раненый калининградец отмечает, что обидчик стрелял ему в спину.

«В какой-то момент я услышал выстрелы за спиной — три или четыре. Почувствовал боль внизу спины. Там есть освещение, но я не видел, кто стрелял. Увидел кровь на одежде, место ранения болело. Люди повыскакивали из заведения, была паника небольшая. Подруга вызвала полицию и скорую», — вспоминает мужчина.

Его увезли в больницу, а полицейские опросили очевидцев. Стрелку удалось сбежать. 36-летний потерпевший говорит, что из него достали пулю от травматического пистолета, а на следующий день он съездил в отдел полиции, чтобы дать показания.

В полиции сообщили, что приняли от пострадавшего заявление, однако не уточнили, задерживался ли виновник инцидента.

Ранее в московском баре девушка ранила посетительницу осколком стакана в шею.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами