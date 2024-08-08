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Шестеро молодых людей напали с перцовым баллончиком на детей-квадроберов в Новосибирске

В Новосибирске квадроберы пострадали от нападения неизвестных в масках

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Максим Богодвид/РИА Новости

В новосибирском Академгородке на детей-квадроберов напали молодые люди с перцовым баллончиком. Новость об этом появилась в местном чате любителей квадробики, передает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидцев, нападение произошло во время сходки около Дома ученых. К участникам мероприятия подошли шестеро агрессивных незнакомцев в масках и с перцовыми баллончиками в руках. Они стали издеваться над несовершеннолетними и оскорблять их, а затем окружили, обрызгали неизвестной жидкостью зеленого цвета и залили перцовым газом.

Пострадавшие стали просить о помощи, после чего к ним подошла женщина и дала воды, чтобы промыть глаза. Затем на место приехали полицейские и медики, которые забрали в больницу двух девочек. Некоторых увезли на допрос.

В полиции информацию о произошедшем подтвердили и сообщили о проведении проверки.

В начале июля новосибирские активисты призвали стрелять в детей-квадроберов.

Ранее тюменские полицейские пришли на встречу подростков, прыгающих по парку в масках животных.

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