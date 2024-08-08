Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Новгороде сосед по общежитию спас девочку от насильника

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина надругался над девочкой в общежитии

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Нижнем Новгороде задержали местного жителя по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает портал News.NN.

Инцидент произошел в общежитии по улице Мончегорской, один из местных жителей услышал крики о помощи из соседней комнаты. Мужчина вошел в помещение и увидел, что девятиклассницу пытается изнасиловать неизвестный.

Россиянин смог скрутить злоумышленника и вызвать полицию. 28-летнего насильника задержали. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что он уже имел проблемы с законом и был судим за грабеж. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что россиянин изнасиловал маленькую дочь сожительницы и получил 18 лет. Житель Кандалакши в 2021 и 2023 годах надругался над малолетней дочерью сожительницы. Спустя некоторое время мать пострадавшей узнала о произошедшем и обратилась в правоохранительные органы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и об изнасиловании с использованием беспомощного состояния пострадавшей.

Ранее мигрант пытался изнасиловать спящую россиянку на базе отдыха в Приморье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами