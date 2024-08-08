В Нижнем Новгороде сосед по общежитию спас девочку от насильника

В Нижнем Новгороде задержали местного жителя по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает портал News.NN.

Инцидент произошел в общежитии по улице Мончегорской, один из местных жителей услышал крики о помощи из соседней комнаты. Мужчина вошел в помещение и увидел, что девятиклассницу пытается изнасиловать неизвестный.

Россиянин смог скрутить злоумышленника и вызвать полицию. 28-летнего насильника задержали. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что он уже имел проблемы с законом и был судим за грабеж. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что россиянин изнасиловал маленькую дочь сожительницы и получил 18 лет. Житель Кандалакши в 2021 и 2023 годах надругался над малолетней дочерью сожительницы. Спустя некоторое время мать пострадавшей узнала о произошедшем и обратилась в правоохранительные органы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и об изнасиловании с использованием беспомощного состояния пострадавшей.

Ранее мигрант пытался изнасиловать спящую россиянку на базе отдыха в Приморье.