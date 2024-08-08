Обрушившийся дом в Нижнем Тагиле признан аварийным

Дом в Нижнем Тагиле, частично обрушившийся в результате взрыва бытового газа, признан аварийным и будет снесен. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что власти расселят всех жильцов дома, не только обрушившихся подъездов. Дом признан аварийным и подлежит сносу.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на Сибирской, 81 в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где расположен дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

Обвинения были предъявлены сотруднику газовой службы, его отправили под домашний арест до 1 октября.

Ранее жильцы рассказали, что в тагильской пятиэтажке сильно пахло газом перед взрывом.