Дачникам в РФ рассказали, как снизить свою налоговую нагрузку

Владельцы дачных участков в РФ могут минимизировать свою налоговую нагрузку, установив во дворе мобильную баню-бочку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

«Собственник земельного участка обязан уплачивать налог на имущество физических лиц за баню, сарай, туалет или иное аналогичное сооружение», — сказал законодатель.

Он добавил, что объекты облагаются налогом только при наличии признаков капитального строения и регистрации в Росреестре. Также дачникам придется платить налоги, если площадь постройки превышает 50 квадратных метров, и она является вторым хозяйственным сооружением на участке.

При этом тем гражданам, которые хотели бы снизить свою налоговую нагрузку, Гаврилов посоветовал рассмотреть возможность использования некапитальных объектов. В частности, речь идет о мобильной бане-бочке без фундамента.

«Аналогично, сарай или хозяйственную постройку можно сделать разборными или установить на временное основание», — уточнил депутат.

По словам парламентария, такие конструкции все еще должны создаваться с соблюдением норм безопасности и присущих конкретным регионам правил землепользования.

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