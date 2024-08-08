Врач рассказала, сколько можно съесть арбуза и дыни за раз

Средняя допустимая порция арбуза или дыни, которую можно съесть за один раз, составляет два-три ломтика или 400–600 граммов. Об этом сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области.

При этом есть особые рекомендации для беременных и кормящих женщин, а также для детей, добавили эксперт.

«Что же касается среднестатистического человека, то в среднем он съедает два-три ломтика (400–600 граммов) за раз. Большее количество сытной мякоти человек при достаточно сбалансированном питании не способен съесть», — пояснила Сухорукова.

Она также отметила, что для беременных и кормящих женщин рекомендуется не более трех ломтиков арбуза или дыни в день. Для детей старше шести лет безопасная норма составляет 200-400 граммов, а в качестве прикорма малышам до двух лет — не более 50 граммов, и до трех лет — до 100 граммов.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что арбуз и дыня не являются взаимозаменяемыми продуктами. Каждая из этих культур приносит свою пользу организму: дыня богата кремнием, который улучшает состояние кожи и волос, тогда как арбуз содержит много фолиевой кислоты и железа, способствующих клеточному делению и белковому метаболизму.

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