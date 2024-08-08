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Нарышкин анонсировал возвращение обменянных в РФ заключенных к работе

Нарышкин: обменянные в РФ заключенные вернутся к работе после отдыха

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kremlin.ru

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что россияне, которые вернулись в страну в результате масштабного обмена заключенными, приступят к работе, как только отдохнут. Об этом сообщает РИА Новости.

Нарышкин подчеркнул, что «коллеги» находятся на родной земле. По словам директора СВР, обменянным нужно отдохнуть, после чего они продолжат работу.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что точку в обмене заключенными между Россией и США еще не поставили, но маловероятно, что новые обмены произойдут до конца президентского срока нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

1 августа Россия и страны Запада провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. По итогам обмена 10 освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по обмену заключенными велись по линии спецслужб России и США.

Ранее Трамп поздравил Путина со сделкой по обмену заключенными.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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