Ведущий «России 24» рассказал подробности об атаке на Поддубного

Машина военкора ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

Ведущий подчеркнул, что Поддубный получил тяжелые ранения, сейчас корреспондент находится в больнице.

Отмечается, что за несколько часов до этого военкор прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе.

До этого заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак заявил, что ООН обеспокоена нападением на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного.

7 августа стало известно, что в автомобиль, в котором ехал Поддубный, попал FPV-дрон со взрывчаткой. Журналист работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях. Изначально предполагалось, что Поддубный не выжил, однако позже появилась информация о том, что он ранен и доставлен в Курскую областную больницу.

Ранее в МИД РФ заявили, что считают покушение на военкора Поддубного военным преступлением.