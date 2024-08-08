Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ведущий «России 24» рассказал подробности об атаке на Поддубного

Машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в Курской области, он тяжело ранен

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Машина военкора ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

Ведущий подчеркнул, что Поддубный получил тяжелые ранения, сейчас корреспондент находится в больнице.

Отмечается, что за несколько часов до этого военкор прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе.

До этого заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак заявил, что ООН обеспокоена нападением на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного.

7 августа стало известно, что в автомобиль, в котором ехал Поддубный, попал FPV-дрон со взрывчаткой. Журналист работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях. Изначально предполагалось, что Поддубный не выжил, однако позже появилась информация о том, что он ранен и доставлен в Курскую областную больницу.

Ранее в МИД РФ заявили, что считают покушение на военкора Поддубного военным преступлением.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами