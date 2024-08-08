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Военкор Коц посетил в больнице раненого Поддубного и рассказал о его состоянии

Военкор Коц заявил, что Поддубный шутит после тяжелого ранения

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Военный корреспондент Александр Коц навестил в больнице своего коллегу Евгения Поддубного. Он поделился новостями о его состоянии в своем Telegram-канале.

«Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь!» — отметил Коц, поздравив товарища с его вторым шансом на жизнь.

За несколько часов до этого врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что военкор пришел в сознание и получает всю необходимую медицинскую помощь в Курской областной больнице.

В машину Поддубного попал дрон, после чего появились слухи о том, что он не выжил. Однако эту информацию позже опровергли. Раненого корреспондента нашли военные и доставили в медицинское учреждение. Он находится в отделении реанимации Курской областной больницы.

В ожоговом отделении больницы, куда привезли раненого журналиста, сообщили, что он был доставлен в тяжелом состоянии, в настоящее время врачи борются за его жизнь.

Ранее в ООН выразили обеспокоенность нападением на военкора Поддубного.

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