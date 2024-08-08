Российские студенты больше всего тратят на еду и транспорт

Ровно две трети опрошенных российских студентов совмещают работу и учебу для получения дохода. Почти треть респондентов (30%) зависит от финансовой помощи со стороны родителей, а 4% — занимаются подработками и проектной деятельностью. Это показало исследование сервиса «Пaкет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Более половины респондентов (62%) отмечают, что им хватает денег на удовлетворение базовых потребностей, но приходится ограничивать себя в необязательных тратах. Четверть студентов не отказывает себе абсолютно ни в чем, а практически каждый десятый (13%) сталкивается со сложностями в осуществлении даже необходимых трат.

Главной статьей расходов у студентов оказалась еда и бытовые нужды (89%). На втором месте — транспорт (66%). На третьем месте с небольшим отрывом — покупка одежды и аксессуаров (64%). Далее идут аренда жилья (50%), развлечения (43%) и хобби (34%).

Примечательно, что экономить на питании респонденты не стремятся. Чаще всего студенты ограничивают траты на развлечения (75%), покупку одежды и аксессуаров (54%), хобби (46%). Реже всего экономят на аренде жилья — только 14% опрошенных ответили так.

В вопросе про цели экономии лидирует вариант про удовлетворение базовых потребностей — почти в половине ситуаций студенты ограничивают расходы для аренды жилья и питания (46%). Помимо этого, учащиеся стремятся к финансовой грамотности и экономят с целью создания накоплений (45%). Чуть реже — для оплаты обучения (29%), увеличения бюджета на развлечения (29%), совершения крупных покупок (27%) и путешествий (23%).

Половина опрошенных в качестве метода экономии выбирает отказ от необязательных трат, каждый пятый — использование программ лояльности и кешбэк-сервисов, 16% — мониторинг акционных предложений, а каждый десятый — оптовые закупки.

Более трети студентов отмечают, что таким образом им удается сохранять до 20% от дохода, почти треть откладывает до 30% от поступлений, а четверть — до 10%.

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