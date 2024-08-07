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Власти Литвы предложили штрафовать за оскорбления журналистов

Спикер Сейма Литвы Чмилите-Нильсен предложила штрафы за оскорбление журналистов

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен предлагает ввести штрафы за оскорбление журналистов. Она подготовила и подала поправки к Кодексу об административных правонарушениях в секретариат Сейма, об этом пишет lrt.lt.

Если эти поправки будут одобрены, за оскорбления журналистов можно будет налагать штрафы в размере от 50 до 300 евро. Оскорбления могут проявляться в письменной или устной форме, а также через жестикуляцию, провокационные действия и другие способы.

По словам спикера, профессиональные организации, представляющие интересы журналистов, часто поднимают вопрос о том, что во время законного сбора информации журналисты сталкиваются с оскорблениями и унижением, что мешает им выполнять свои обязанности.

«Это особенно актуально в периоды сложных социально-экономических или политических событий, когда журналисты, освещая важные события и собирая информацию законными способами, подвергаются оскорблениям и угрозам, что препятствует их работе», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В настоящее время Кодекс об административных правонарушениях не включает ответственность за оскорбление журналистов. В то же время клевета в отношении государственных служащих и должностных лиц карается законом.

Ранее Мизулина отказалась принимать извинения Лебедева за оскорбления.

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