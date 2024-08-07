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Глава Курской области сообщил, что военкор Поддубный пришел в сознание

Врио губернатора Смирнов: военкор Поддубный пришел в сознание

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Телеканал «Россия 1»

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный жив и находится в сознании. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, Поддубный в настоящее время находится в одной из больниц Курска. Журналист пришел в сознание и получает все необходимое лечение.

Смирнов заявил, что молится за здоровье военного корреспондента.

7 августа Поддубный работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях. По имеющейся информации, украинский FPV-дрон ударил по автомобилю, в котором находился военкор. Журналист получил ожоги и травмы головы.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что продвижение украинских войск вглубь территории России было остановлено. По его словам, 6 августа в 5:30 мск подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

Ранее власти назвали обстановку в городе Суджа Курской области напряженной.

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