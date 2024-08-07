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В Петербурге юноша открыл стрельбу в пункте выдачи товаров и попал в голову знакомой

В Петербурге подростка подозревают в стрельбе по человеку

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Shutterstock

Петербуржца подозревают в том, что он выстрелил в несовершеннолетнюю. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в пункте выдачи товаров на Октябрьской набережной. По версии следствия, пострадавшая пришла к своему 17-летнему знакомому на работу. В какой-то момент юноша решил показать школьнице пистолет. Молодой человек прицелился в сторону и выстрелил в предмет.

«Вследствие рикошета одна из пуль попала ей в голову», – поделились в ведомстве.

В результате приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую. В больнице ей оказали необходимую помощь.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Сейчас специалисты СК РФ проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

До этого в Москве россиянина задержали за стрельбу по людям на детской площадке. По версии следствия, мужчине не понравился шум за окном, поэтому он достал пистолет и, по словам очевидцев, сделал десять выстрелов. Пострадали женщина и ее дочь. Подозреваемого арестовали.

Ранее в Махачкале водители устроили драку и перестрелку после ДТП.

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