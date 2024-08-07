Агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США, бывшего главного инспектора ООН по вооружениям в Ираке Скотта Риттера в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает американский телеканал News Channel 13 (филиал NBC).

Детали операции в публикации не приводятся.

Весной 2011 года Суд присяжных штата Пенсильвания в США признал Скотта Риттера виновным в педофилии. Среди предъявленных ему обвинений — попытка совращения несовершеннолетнего.

В начале июня США не позволили экс-разведчику Риттеру слетать в Россию на ПМЭФ. Риттер заявил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет. Он уточнил, что на вопрос почему, офицеры таможенно-пограничной службы ответили, что «по приказу Госдепартамента». Никакой дополнительной информации они не предоставили. Риттер уточнил, три офицера сопроводили его к выходу из аэропорта. До этого таможенники вытащили его багаж из самолета.

Ранее экс-разведчик США предрек, что станет с Украиной после поражения в конфликте.