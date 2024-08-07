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В соседних с Курской областью регионах развернуты пункты временного размещения

Мантуров дал поручение развернуть пункты временного размещения в Курской области

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Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал поручение соседним с Курской областью регионам развернуть пункты временного размещения (ПВР). Он сделал это на межведомственном совещании по оказанию помощи Курской области, сообщает пресс-служба правительства.

Мантуров также поручил региональным властям совместно с Минфином РФ держать на особом контроле обеспечение выплат материальной помощи находящимся в ПВР гражданам, а силовым органам — незамедлительно и на постоянной основе информировать правительство об изменениях в оперативной обстановке.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что продвижение украинских войск вглубь территории России было остановлено.

По его словам, 6 августа в 5:30 мск подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

В министерстве обороны РФ рассказали, что атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. В ответ военные Вооруженных сил РФ нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области.

Ранее в ООН отреагировали на атаку ВСУ в Курской области.

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