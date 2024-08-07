Названо число пострадавших из-за обстрелов ВСУ в Курской области

В результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 31 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства здравоохранения РФ.

«По оперативным данным, в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области травмы и ранения получили 31 человек», — рассказали в ведомстве, уточнив, что среди пострадавших шестеро несовершеннолетних.

По данным министерства, в стационаре находятся 19 человек. Состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое.

В Минздраве обратили внимание на проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медорганизаций.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».