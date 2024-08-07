В Нигерии задержали поляков с флагами России

В Нигерии в штате Кано задержаны шестеро польских студентов, которые несли флаги России во время антиправительственных протестов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя МИД Польши.

По его словам, местные правоохранители утверждают, что польские граждане принимали участие «в пророссийской манифестации и размахивали российскими флагами».

Как рассказал представитель МИД, студенты учатся в Варшавском университете, изучают африканистику и приехали в Нигерию с научными целями.

Он добавил, что они были заключены под стражу.

До этого государственная тайная полиция Нигерии сообщила, что в стране задержали нескольких портных за изготовление российских флагов для антиправительственных протестов. Также были задержаны некоторые «спонсоры» портных.

Сотни тысяч нигерийцев с 1 августа протестуют против экономических реформ, которые привели к частичному прекращению субсидий на бензин и электроэнергию, девальвации валюты и инфляции, достигшей самого высокого уровня за последние 30 лет.

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