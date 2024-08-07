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В Таиланде распустили победившую на выборах оппозиционную партию

Суд Таиланда распустил победившую на выборах оппозиционную партию

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Depositphotos

Конституционный суд Таиланда постановил распустить оппозиционную партию «Движение вперед» в связи с обещанием в ходе избирательной кампании внести изменения в статью Уголовного кодекса страны, которая защищает честь и достоинство членов королевской семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение судебной инстанции.

Суд согласился с аргументами избирательной комиссии, изложенными в соответствующей петиции. Согласно ее тексту, действия партии были направлены на свержение или подрыв конституционной монархии в Таиланде.

Партия «Движение вперед» изначально отрицала все обвинения и настаивала на том, что суд не имеет права рассматривать это дело. Представители партии утверждали, что избирательная комиссия нарушила законные процедуры, не предоставив возможность выдвинуть аргументы в свою защиту до подачи жалобы.

31 января Верховный суд принял решение о том, что бывший лидер партии Лимчаренрат и его политическая сила использовали свои права и свободы для попытки свержения конституционной монархии путем внесения поправок в статью 112 Уголовного кодекса, предусматривающую тюремное заключение на срок от трех до 15 лет. Эта инициатива была реализована в рамках предвыборной кампании партии перед парламентскими выборами 2023 года. Тогда суд потребовал прекратить попытки партии изменить эту статью.

5 августа стало известно, что в Бангладеш распустят парламент, чтобы сформировать временное правительство после ухода в отставку на фоне протестов премьер-министра Шейх Хасины. Соответствующее решение было принято президентом республики Шахабуддином Чуппу.

Ранее ЦИК Молдавии отклонил заявку оппозиции на участие в выборах президента.

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