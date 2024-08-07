В Ростове-на-Дону мать бросила новорожденных близнецов в больнице и ушла

Врачи Ростова-на-Дону спасли близнецов, которых бросила мать. Об этом сообщает Перинатальный центр Ростовской области.

По словам медиков, женщина оставила детей в больнице и ушла, их отправили в одно из отделений центра. Обе девочки родились в один день доношенными, у них наблюдались проблемы с дыханием.

Одна из них родилась раньше сестры и была немного меньше, поэтому, по словам специалистов, им потребовалось больше времени на то, чтобы выходить новорожденную. Ее учили самостоятельно дышать и глотать.

На данный момент обе уже покинули перинатальный центр.

«Мы спасли обеих девочек, и они обе нуждаются в маме», – сообщается в публикации.

Медики не знают имени матери и других ее данных, им известна только группа крови женщины. О том, почему родительница оставила младенцев, информация отсутствует. Врачи верят в то, что мать все-таки обратится к ним и заберет своих детей.

Ранее в Ростове врачи выходили новорожденную девочку весом 650 граммов.