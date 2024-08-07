В Финляндии обеспокоились ухудшением знания жителями русского языка

Правительство Финляндии обеспокоено ухудшением знания русского языка среди жителей страны. Об этом заявили министр иностранных дел республики Элина Валтонен и посол Хельсинки в Вашингтоне Микко Хаутала, пишет газета Helsingin Sanomat (HS).

Глава дипломатического представительства Финляндии в США на форуме в Луумяки выразил уверенность, что со временем в страну будут приезжать все меньше русскоязычных людей. Из-за этого население республики рискует потерять доступ к «глубокой базе знаний».

«Я не думаю, что можно понять Россию или быть серьезным экспертом [по этой стране], не зная языка», — отметил посол.

В свою очередь, Валтонен обратила внимание на наличие у Финляндии и России общей границы. По ее словам, два государства никогда не перестанут быть соседями, поэтому финнам необходимо владеть русским языком для понимания политических процессов в другой стране.

7 августа портал Yle сообщил, что русскоязычные предприниматели начали чаще сталкиваться с проблемами при попытке открыть расчетные счета в банках Финляндии. Как сказал представитель местной Ассоциации бизнесменов Петри Малинен, трудности возникают даже у людей с финскими паспортами.

Ранее в кабинете министров Финляндии оценили возможность открытия пропускных пунктов на границе с Россией.