Российские регионы выразили поддержку Курской области

Главы нескольких российских регионов заявили о готовности оказать всестороннюю поддержку жителям Курской области.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

«Выходим на коллег из Курской области с предложением отправить в наши детские загородные лагеря ребятишек, как уже отрабатывали ранее с Белгородской областью, чтобы они были в безопасности», — отметил он.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев также заявил о готовности оказать всю необходимую помощь жителям Курской области.

«Разделяем всю скорбь по погибшим и тревожимся о здоровье раненых. Со своей стороны, готовы оказать необходимую помощь региону, принять деятельное участие в судьбе пострадавших и их семей», – сказал он.

Как подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор, сейчас нужно поддержать жителей Курской области и российских военных.

«Тюменская область и вся Россия – вместе с Курской областью», — добавил он.

В свою очередь, глава Челябинской области Алексей Текслер призвал жителей страны сплотиться. По его словам, регион готов оказать всю необходимую помощь.

«Верим и знаем, что российские войска дадут отпор противнику и победа будет за нами», — добавил он.

Поддержку Курской области от лица жителей Ямала выразил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Ямал вместе со всей страной внимательно следит за ситуацией в Курской области и искренне сопереживает жителям. Сил и восстановления тем, кто пострадал от обстрелов», — сказал он.

Вологодчина также готова оказать курянам всю необходимую помощь. Об этом заявил врио губернатора региона Георгий Филимонов. Глава Мурманской области Андрей Чибис назвал атаку ВСУ чудовищным терактом. По его словам, регион готов оказать всю необходимую помощь.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Курскую область будет направлена группа петербургских врачей для помощи пострадавшим. Также он выразил готовность принять детей из Курской области в Северной столице.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что регион готов предоставить любую необходимую помощь соотечественникам, которые подверглись бесчеловечному нападению боевиков. Губернатор Кировской области Александр Соколов также сообщил о готовности региона к всесторонней поддержки.

Как подчеркнул губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, регион, как и вся страна, вместе с Курской областью.

«Саратовская область скорбит по погибшим. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления», — написал он.

Напомним, утром 6 августа солдаты Вооруженных сил Украины попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. Войска прикрытия государственной границы вместе с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки ВСУ и наносили огневое поражение по противнику на территории Сумской области.