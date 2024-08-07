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Крымчан предупредили о надвигающейся на полуостров опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 7 августа

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На территории Крыма объявлено штормовое предупреждение. О надвигающейся на полуостров опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа на центральные, южные и восточные районы Крыма обрушатся сильные ливни, грозы, также ожидается град и шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.

«Высока вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличением количества ДТП», — предупредили в пресс-службе.

Представители ведомства также проинформировали жителей и гостей региона о возможности подтопления территорий.

6 августа мэрия Анапы ввела запрет на купание на пляжах города-курорта в связи с волнением моря и сильным донным течением. Отдыхающих призывали не подвергать здоровье неоправданному риску и усилить контроль за детьми.

Ранее трех рыбаков унесло в открытое море недалеко от Магадана.

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