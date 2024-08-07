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Москалькова предложила изменить закон для помощи потерявшим имущество при атаках ВСУ

Москалькова: изменения в законе решат вопросы с имуществом людей после атак ВСУ

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пообещала внести министрам строительства и здравоохранения предложения по изменению законодательства для решения проблем утраты жителями регионов имущества в ходе атак ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ситуация непростая, вопросов у людей много», — отметила она.

Москалькова обратила внимание, что ее поражает мужество жителей Белгородской области, которые понимают, что они находятся на передовой.

По словам уполномоченного по правам человека, сейчас, когда утрачено имущество и сгорели дома, для решения этих проблем требуется вносить изменения в законодательные акты.

«Я обязательно министру строительства и министру здравоохранения свои предложения внесу в этом плане», — резюмировала Москалькова.

До этого Уполномоченный по правам человека в РФ рассказала, что находится на связи с омбудсменом Курской области.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».

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