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На севере Риги загорелся ангар

BALTNEWS: крупный пожар произошел в ангаре в Северном районе Риги

Крупный пожар произошел в столице Латвии. Об этом сообщается в Telegram-канале BALTNEWS.

По информации журналистов, на улице Ганибу дамбис в Северном районе Риги загорелся ангар. На кадрах с места происшествия видно, что из-за возгорания в небо начал подниматься густой столб черного дыма.

«На месте происшествия работают 40 пожарных и восемь автоцистерн, две автолестницы, специализированный автомобиль со шлангами и пеной», — говорится в материале.

Иные подробности, включая причины ЧП и наличие пострадавших, пока не уточняются.

25 июля в Софийской области Болгарии загорелись три склада, на которых хранились пиротехнические изделия. В министерстве внутренних дел республики рассказали, что пожар произошел в районе города Елин-Пелин.

Сотрудники экстренных служб спасли из горящих зданий двух человек — мужчину и женщину. Последняя получила серьезные травмы.

Местный телеканал БНТ сообщил, что возгорание сопровождалось многочисленными взрывами. При этом на место ЧП выезжал лично министр внутренних дел страны Калин Стоянов.

Ранее в Германии целые сутки тушили пожар на верфи Люрссен.

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