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В Подмосковье напомнили о площадке для сдачи старой бытовой техники

Жители Подмосковья сдали в «Мегабак» почти 800 тонн бытовой техники

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Жители Московской области сдали около 800 тонн старой бытовой техники на площадках «Мегабак» за первые 6 месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего сдали жители Королева (455 тонн), Дмитровского (78 тонн) и Егорьевска (31 тонна).

Экологический проект «Мегабак» для удобства жителей региона был запущен в 2019 году. Сегодня в Подмосковье работает уже более 60 пунктов, из которых в 20 можно обменять старые вещи и технику на денежные средства. На всех площадках предусмотрена удобная навигация, установлены контейнеры для раздельного сбора крупногабаритных отходов.

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