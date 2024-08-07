Суд прекратил уголовное преследование «скопинского маньяка»

Скопинский районный суд Рязанской области прекратил уголовное преследование Виктора Мохова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уголовное преследование в отношении Мохова прекращено в связи с истечением срока», — рассказали в суде, уточнив, что получили ходатайство со стороны защитника «скопинского маньяка».

Мохова обвиняли в укрывательстве преступления. По данным судебной инстанции, второй обвиняемый, который также проходит по этой статье, ходатайства не заявлял. Рассмотрение уголовного дела продолжится через неделю, 13 августа.

В апреле 2023 года завершилось расследование дела «скопинского маньяка» Мохова. По версии следствия, его 39-летний знакомый был в гостях у мужчины и во время пьяной ссоры ударил локтем в шею второго гостя. Потерпевшего спасти не удалось. Как пояснил Мохов на допросе, он ночью прятал тело вместе со знакомым.

Исправительная колония №4 города Пугачева в Саратовской области получила известность после того, как в марте 2021 года из нее вышел на свободу «скопинский маньяк» Виктор Мохов, который отсидел 16 лет 10 месяцев за то, что держал у себя дома в бункере двух девушек, которых подвергал изнасилованиям и издевательствам.

Ранее заключенные устроили погром в колонии, где сидел «скопинский маньяк».