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Фонд «Нужна помощь» объявил о закрытии

Признанный иноагентом фонд «Нужна помощь» объявил о своем закрытии

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Благотворительный фонд «Нужна помощь» (признан в РФ иностранным агентом) объявил о своем закрытии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Весной 2024 года Минюст внес фонд в список компаний-иноагентов. Это решение и повлияло на дальнейшую работу организации.

«В рассылке жертвователям команда фонда заявила, что продолжение деятельности с иноагентским статусом оказалось невозможно, и его совет принял решение о ликвидации. Фонд завершит работу в августе», — говорится в сообщении.

Фонд занимался поддержкой других благотворительных инициатив, всего их было 385, уточняет источник.

Включение в реестр иноагентов организации «Нужна помощь» в Минюсте объяснили тем, что фонд «распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти России».

До этого Минюст включил всемирный фонд природы (признан в РФ иностранным агентом) (WWF) в список компаний-иноагентов.

Ранее в Госдуме разработали ряд предложений по ограничению деятельности иноагентов.

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