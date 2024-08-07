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Около 400 человек посетили мобильные пункты сдачи крови в Курске

Около 400 человек пришли на мобильные пункты сдачи крови в Курске

Мобильные пункты сдачи крови, развернутые на Красной площади и на улице Кольцова в Курске, посетили за день около 400 человек. Об этом в беседе с RT сообщила и.о. главного врача областного центра Юлия Алексеева.

По словам специалиста, мобильные центры были развернуты для обеспечения дополнительного запаса компонентов крови. На текущий момент донорский центр в полной мере обеспечивает все заявки медицинских организаций.

Алексеева добавила, что 7 августа мобильные пункты сдачи крови принимают всех желающих. Однако при наличии противопоказаний и нарушении диеты процедуру придется отложить, отметила и.о. главврача.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что специализированные врачи прибыли в Курскую область на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что для оказания помощи приехали анестезиологи-реаниматологи, нейрохирург, торакальный хирург, детский хирург, травматологи-ортопеды, а также врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи.

Утром 6 августа ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ сообщило, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее в Курскую область выехали медики из Москвы.

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Атаки на Курскую область
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