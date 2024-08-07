В Нижнем Тагиле после обрушения дома арестовали сотрудника газовой службы

В Нижнем Тагиле сотрудника газовой службы отправили под домашний арест до 1 октября по делу об обрушении части дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

«Ленинский районный суд города Нижний Тагил избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина входил в состав бригады. Они выполняли работы по техническому обслуживанию газопровода и оборудования в многоквартирном доме по улице Сибирская в микрорайоне Вагонка, где в результате взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение.

До этого два подъезда пятиэтажного жилого дома на Сибирской, 81 в микрорайоне Вагонка в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где расположен дом, был введен режим чрезвычайной ситуации.

Изначально о ЧП сообщили местные Telegram-каналы.

Ранее жильцы рассказали о ситуации в доме в Нижнем Тагиле перед взрывом.