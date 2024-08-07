Адвокат Иванова отреагировал на данные о сотрудничестве со следствием

Сообщения в средствах массовой информации о том, что бывший первый заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов готов пойти на сотрудничество со следствием, являются бредом. Об этом заявил адвокат арестанта Денис Балуев, пишет РИА Новости.

«Это все бред», — ответил защитник на соответствующий вопрос.

7 августа Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу Иванова о смягчении меры пресечения и признал законным продление ему срока ареста до 23 сентября.

В среду в суде заметили телеведущую Марию Китаеву, которая является гражданской женой экс-замминистра обороны РФ.

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля. С 2016 года он контролировал работу военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере, предоставляя услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства. Правоохранители подсчитали, что в общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки с 2018 по 2023 год составила 1,185 млрд рублей. Суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывшая жена Иванова вышла из семейного бизнеса.