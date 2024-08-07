На Урале нашли детей, которые сломали женщине руку и ногу, врезавшись в нее на самокате

В Челябинске правоохранители установили личности несовершеннолетних самокатчиков, в результате наезда которых серьезно пострадала 54-летняя прохожая. Об этом сообщает издание «74.ru» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции города.

«Сотрудники Госавтоинспекции города Челябинска установили подростков, которые 4 августа около дома 57 на улице Героев Танкограда на электросамокате сбили женщину-пешехода. С подростками проведена необходимая работа в рамках законодательства», — рассказал источник СМИ в правоохранительных органах.

По его словам, несовершеннолетним еще не исполнилось 14 лет, поэтому ответственность за проступок будут нести их родители.

В результате инцидента, челябинка получила перелом ноги и сложный перелом руки — потерпевшей потребовалась операция под наркозом.

Ранее в Санкт-Петербурге школьник на электросамокате сбил мать с коляской.