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В Москве прошел музыкальный Пикник «Афиши»

На Пикнике «Афиши» прошли лекции о семейных отношениях и мастер-классы по регби

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Rambler&Co

На прошедшем в Москве музыкальном фестивале Пикник «Афиши» медиахолдинг Rambler&Co, который выступил стратегическим информационным партнером мероприятия, предложил гостям разные активности на бренд-зонах своих медиаресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Так, «Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) разместила на фестивале «Территорию хороших новостей», где помощью нейросетевого сервиса GigaChat мгновенно создавала забавные заголовки о посетителях фестиваля.

В специальном чат-боте гости становились героями добрых новостей и получали иллюстрированную новость со своей фотографией. В бьюти-баре издания можно было нанести яркие блестки и флэш-тату, а рядом покачаться на больших деревянных качелях или отдохнуть на пуфиках.

Главный редактор портала «Рамблер» Дарья Зарецкая модерировала на фестивале паблик-токи в рамках лектория «Пикник Talks».

Участники говорили о взаимодействии родителей с подростками, ценности дополнительного образования, а также обсудили, как монетизировать культурные городские пространства.

Спортивный портал «Чемпионат» совместно с Федерацией регби России установили на пикнике площадку, на которой знакомили гостей с особенностями этого спорта.

В регби можно было поиграть как на приставке, так и попрактиковаться в бросках мяча на тренировочном оборудовании.

Также на площадке провели мастер-класс и фотосессию с игроками российской сборной по регби, а затем разыграли билеты на финал Кубка России, игровую футболку, мяч и фирменные сувениры.

Пикник «Афиши» отметил свое 20-летие в Москве. 10 и 11 августа фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге.

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