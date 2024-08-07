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Украинцев предупредили об угрозе дефицита хлеба

Издание «Минфин» сообщило об угрозе дефицита хлеба на Украине

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Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Украине грозят перебои с поставками хлеба из-за роста цен на сырье. Об этом сообщило украинское издание «Минфин».

«На Украине есть реальный риск перебоев с хлебом», — пишет издание.

За последние несколько месяцев в стране сильно выросли цены на сырье для хлебобулочных изделий, рассказал «Минфину» президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании «Киев Хлеб» Юрий Дученко.

Он отметил, что мука в стране подорожала на 50%, а другие ингредиенты — примерно на 20%. В условиях дефицита электроэнергии постоянно растут затраты на работу оборудования, также дорожает логистика.

Дученко подчеркнул, что в таких условиях большинство предприятий почти ничего не зарабатывают, а часть из них становятся убыточными. Если такая ситуация сохранится, то им придется закрыться, добавил он.

2 августа сообщалось, что на Украине планируют привлекать женщин к работе водителями фур из-за их нехватки. Вице-президент профильной Ассоциации Владимир Балин рассказал, что в настоящее время дефицит водителей по компаниям Ассоциации составляет 30% — около 30 тыс. человек.

Ранее стало известно, сколько Украина тратит на удержание курса гривны.

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