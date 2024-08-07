Энергетики: поражение газовой станции «Суджа» ударит по Европе

Если в ходе атак на Курскую область будет повреждена газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа», то остановятся последние поставки российского газа в Европу, и никаких альтернатив ему уже не будет, заявил в беседе с НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Напомним, в Курской области второй день ведутся бои, по данным военкоров, одной из целей может быть ГИС «Суджа», которую применяют для транспортировки газа через Украину в Европу.

«Тут не очень понятно, кто против кого работает. Этот газ идет через территорию Украины на Европу. Если этот узел будет поврежден или уничтожен, Украина потеряет остатки своего транзита – и все», — подчеркнул Пикин.

По контракту транзит газа будет продолжаться в течение пяти месяцев, после чего возобновлять его не будут. Альтернатив «Судже» нет, так как «Северные потоки» взорвали, а поставки через Польшу ограничили санкциями, подчеркнул энергетик.

С проблемами столкнуться, в первую очередь, жители Европы, так как цены за газ могут вырасти до двух и трех тысяч долларов за тысячу кубов, отметил Пикин. По этой причине им будет «чуть прохладнее», но в целом они давно смирились с такой ситуаций, убежден специалист.

«В холодные зимние месяцы может быть прояснение, но в головах политиков все равно будет тепло, и они вряд ли изменят свою позицию», — заключил он.

«Газпром» до этого сообщал, что через ГИС «Суджа» продолжает транзит газа в Европу через Украину в сокращенном объеме 42,1 млн куб. м в сутки. Подчеркивается, что Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы после остановки «Северного потока».

Ранее в Судже сняли на видео взрывы у въезда в город.