Приговор бизнесмену Быкову оставили в силе

Восьмой кассационный суд в Кемерове оставил в силе второй приговор красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову, который был осужден по трем уголовным делам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«[Жалобу] поданную на приговор Центрального районного суда г. Красноярска от 12.05.2023 и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Красноярского краевого суда от 18.12.2023 оставить без удовлетворения», — говорится в сообщении суда.

Быков стал фигурантом трех уголовных дел, по которым его осудили в общей сложности на 20 лет колонии строгого режима. Так, в 2021 году присяжные вынесли обвинительный вердикт по первому делу бизнесмена, за что его приговорили к 13 годам лишения свободы.

В мае 2023 года суд приговорил его к 11 годам колонии по второму делу. С учетом предыдущего приговора срок заключения составил 17 лет.

В декабре прошлого года суд вынес приговор по третьему уголовному делу Быкова. Тогда его приговорили к 12 годам заключения, но с учетом двух других приговоров предпринимателю назначили 20 лет колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что депутат собирал деньги за «защиту» кальянных и попал в колонию.